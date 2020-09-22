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Зеленський подарував багатодітній родині з Волинської області будинок, замість квартири

Волинська область, Вівторок 22 вересня 2020 16:40
Зеленський подарував багатодітній родині з Волинської області будинок, замість квартири
Фото: президент подарував багатодітній родині будинок (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Багатодітна родина з Волинської області отримала від президента Володимира Зеленського будинок, замість однокімнатної квартири. Сім'я Ольги та Ростислава Калита виховує 8 дітей та раніше проживали на 17 квадратних метрах.

Про це повідомили в прес-службі президента.

Зазначається, що вирішити самостійно житлове питання родина не мала можливості, тож Ольга звернулася до президента, коли він у липні був з робочим візитом на Волині. Тоді Зеленський пообіцяв родині новий приватний будинок.

Через два місяці родина з с.Боратин Луцького району отримала ключі від будинку з чотирма кімнатами, вітальнею, кухнею та двома санвузлами.

На прохання президента допомогти багатодітній родині з житлом відгукнулась компанія "Автомагістраль-Південь", взявши на себе всі витрати.

Документи та ключі від нової оселі родині вручив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. За місяць закінчити всі внутрішні роботи обіцяє компанія - забудовник ЖК "Сімейна фортеця", а от з меблями допоможе ОДА.

Нині подружжя разом з дітьми планує що, де і як буде розташовано в новому будинку.

Нагадаємо, раніше президент схвалив підвищення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства.

Крім того, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що мають інвалідність, жити у прийомних сім'ях до 23 років; Рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.

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