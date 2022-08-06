UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подал в Раду проект о расширении санкций против России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде утвердить новые санкции против России. Речь идет об одобрении решения СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №7640.

Текст документа на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, Кабмин 5 августа одобрил проект указа президента о конфискации около тысячи объектов России на территории Украины.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов.

По его словам, все имущество разделено на три категории. Первая категория - это имущество, которое принадлежит российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский