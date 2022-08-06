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Зеленський подав до Ради проект щодо розширення санкцій проти Росії

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Україна, Субота 06 серпня 2022 12:54
Зеленський подав до Ради проект щодо розширення санкцій проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський пропонує Раді затвердити нові санкції проти Росії. Йдеться про схвалення рішення РНБО від 5 серпня"Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №7640.

Текст документу на сайті Ради поки відсутній.

Нагадаємо, Кабмін 5 серпня схвалив проект указу президента щодо до конфіскації близько тисячі об'єктів Росії на території України.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів.

За його словами, все майно розділено на три категорії. Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія - це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія - це активи російських банків.

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Володимир Зеленський
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