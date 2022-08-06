Зеленський подав до Ради проект щодо розширення санкцій проти Росії
Президент України Володимир Зеленський пропонує Раді затвердити нові санкції проти Росії. Йдеться про схвалення рішення РНБО від 5 серпня"Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №7640.
Текст документу на сайті Ради поки відсутній.
Нагадаємо, Кабмін 5 серпня схвалив проект указу президента щодо до конфіскації близько тисячі об'єктів Росії на території України.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів.
За його словами, все майно розділено на три категорії. Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія - це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія - це активи російських банків.