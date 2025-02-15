Зеленьский: почали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий

"Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни", - заявив президент.

Зеленський розповів, напередодні Мюнхенської конференції у нього була хороша розмова Трампом, а також змістовна зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо. Також президент зазначив, вже скоро українська сторона очікує візит спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога до Києва. Зокрема, для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів "для сильних і дійсно миротворчих рішень" президента США.

"Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись. Були хороші зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників", - поінформував Зеленський.

Також він наголосив, що від російського диктатора Володимира Путіна буде дуже багато намагань всіх обманути і затягнути війну, проте справжній мир можливий.

"Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека. Дякую, Америко", - резюмував глава держави.