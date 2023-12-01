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Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на подальшу підтримку України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо того, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом може змістити уважу міжнародної спільноти з України та вплинути на подальшу допомогу нашій країні від західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю AP News.

"Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать", - сказав Зеленський.

За його словами, українці розуміють, "що ми також маємо боротися за увагу до повномасштабної війни".

"Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що така зміна фокуса може призвести до скорочення економічної та військової допомоги Україні. Водночас намагаючись розвіяти ці побоювання американські та європейські чиновники продовжують відвідувати Київ після терактів в Ізраїлі 7 жовтня.

За словами президента, це зміщення уваги все ще непокоїть його.

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Немає уваги - немає допомоги. Ми боремося за кожен шматочок уваги. Без уваги може виникнути слабкість в американському Конгресі," - наголосив глава держави.

Допомога Україні та Ізраїлю

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається допомога Ізраїлю.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена щодо допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

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Володимир ЗеленськийІзраїльВійськова допомогаВійна Росії проти України