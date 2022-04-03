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Зеленский поблагодарил президента Колумбии за поддержку Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении переговоров в субботу со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом, который выразил поддержку нашей страны, которая противостоит полномасштабной российской военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Очень благодарен ему за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется список стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил о проведении ряда международных переговоров относительно военной и финансовой помощи для Украины, и новых санкциях против России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Джонсоном оборонную поддержку и усиление санкций против РФ.

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Владимир ЗеленскийКолумбия