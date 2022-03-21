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Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам. Глава государства отметил их веру в нашу победу и будущее страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Пообщался с Эштоном Кутчером и Милой Кунис с красивой парой, которая искренне верит в нас, в нашу победу, в наше будущее. Они помогают украинцам, вынужденным переселенцам, собирая деньги", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что вдвоем американские актеры уже собрали 35 млн долларов. Зеленский искренне поблагодарил их за помощь.

Американские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис одними из первых начали собирать деньги для помощи украинцам. Они объявили, что их цель - собрать 40 млн долларов.

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