Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілу Куніс за допомогу українцям

"Поспілкувався з Ештоном Кутчером і Мілою Куніс з красивою парою, яка щиро вірить в нас, в нашу перемогу, в наше майбутнє. Вони допомагають українцям, вимушеним переселенцям, збираючи гроші", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що удвох американські актори вже зібрали 35 млн доларів. Зеленський щиро подякував їм за допомогу.

Американські актори Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших почали збирати гроші для допомоги українцям. Вони оголосили, що їх мета - зібрати 40 млн доларів.