Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілу Куніс за допомогу українцям

Президент України Володимир Зеленський подякував американським акторам Ештону Кутчеру та Мілу Куніс за допомогу українцям. Глава держави відзначив їхню віру в нашу перемогу і майбутнє країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Поспілкувався з Ештоном Кутчером і Мілою Куніс з красивою парою, яка щиро вірить в нас, в нашу перемогу, в наше майбутнє. Вони допомагають українцям, вимушеним переселенцям, збираючи гроші", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що удвох американські актори вже зібрали 35 млн доларів. Зеленський щиро подякував їм за допомогу.
Американські актори Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших почали збирати гроші для допомоги українцям. Вони оголосили, що їх мета - зібрати 40 млн доларів.
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