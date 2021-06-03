Зеленский поблагодарил Байдена за выделенную вакцину от COVID-19

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса . Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

Об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter .

"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что в таких действиях Вашингтона познается стратегическое партнерство Украины и США.

Напомним, сегодня в Белом доме объявили о выделении 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи другим странам. Первый транш помощи составит 25 млн доз, которые отправят Украине, Канаде, Южной Корее и еще ряду стран.

Как заявлял Байден, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.

Добавим, сегодня Украина получила еще одну партию вакцины AstraZeneca.