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Зеленский поблагодарил Байдена за выделенную вакцину от COVID-19

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Киев, Четверг 03 июня 2021 20:29
Зеленский поблагодарил Байдена за выделенную вакцину от COVID-19 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

Об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.

Зеленский заявил, что в таких действиях Вашингтона познается стратегическое партнерство Украины и США.

"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в Белом доме объявили о выделении 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи другим странам. Первый транш помощи составит 25 млн доз, которые отправят Украине, Канаде, Южной Корее и еще ряду стран.

Как заявлял Байден, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.

Добавим, сегодня Украина получила еще одну партию вакцины AstraZeneca.

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