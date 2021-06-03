Зеленский поблагодарил Байдена за выделенную вакцину от COVID-19
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.
Об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.
Зеленский заявил, что в таких действиях Вашингтона познается стратегическое партнерство Украины и США.
"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня в Белом доме объявили о выделении 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи другим странам. Первый транш помощи составит 25 млн доз, которые отправят Украине, Канаде, Южной Корее и еще ряду стран.
Как заявлял Байден, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.
Добавим, сегодня Украина получила еще одну партию вакцины AstraZeneca.