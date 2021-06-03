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Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від COVID-19

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Київ, Четвер 03 червня 2021 20:29
Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від COVID-19 Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену.

Про це йдеться у заяві глави держави на сторінці у Twitter.

Зеленський заявив, що у таких діях Вашингтона пізнається стратегічне партнерство України та США.

"Вдячний за рішення президента Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні у Білому домі оголосили про виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги іншим країнам. Перший транш допомоги складе 25 млн доз, які відправлять Україні, Канаді, Південній Кореї та ще низці країн.

Як заявляв Байден, США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн.

Додамо, сьогодні Україна отримала ще одну партію вакцини AstraZeneca.

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