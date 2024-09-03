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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: плануємо утримувати захоплену територію в РФ, доки не змусимо Путіна до переговорів

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна буде утримувати захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл перемови російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни, додавши, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як Сполучені Штати.

"Наразі вона нам потрібна", - сказав він про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Водночас Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - сказав він.

Бої у Курській області

З початку серпня у Курській області триває наступальна операція Сил оборони України. Як розповів днями головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування ЗСУ у Курській області ще на 2 км.

З початку ведення операції Україна взяла під свій контроль вже понад 100 населених пунктів у Курській області.

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Війна в УкраїніКурська областьВолодимир Зеленський