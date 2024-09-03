Зеленский: планируем удерживать захваченную территорию в РФ, пока не принудим Путина к переговорам

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

"Пока она нам нужна", - сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

В то же время, Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал он.

Бои в Курской области

С начала августа в Курской области идет наступательная операция Сил обороны Украины. Как рассказал на днях главком ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

С начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .