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Зеленський планує зустріч із главою JPMorgan Chase & Co у Давосі, - Bloomberg

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Володимир Зеленський планує зустрітися з головним виконавчим директором банкуівського холдингу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном цього тижня на Всесвітньому економічному форумі. Таким чином український лідер прагне поповнити скарбницю країни для боротьби з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нью-йоркський банк JPMorgan консультує Зеленського щодо залучення приватного капіталу для різних проектів реконструкції.

У вересні керівник відділу управління активами та капіталом JPMorgan Мері Ердоес, організувала для Зеленського зустріч з американськими фінансовими лідерами, зокрема Кена Гріффіна з Citadel та Джона Грея з Blackstone Inc, щоб обговорити питання пошуку коштів приватного сектору для відновлення країни.

Окрім зустрічі з Дімоном, президент України також планує зустрітися з президентом Швейцарії Віолою Амхерд і виступити з публічною промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

Всесвітній економічний форум у Давосі

З 15 по 19 січня у швейцарському Давосі проходить Всесвітній економічний форум.

Президент Володимир Зеленський 15 січня відвідає з робочим візитом Швейцарію.

Під час візиту український лідер виступить зі спеціальним зверненням.

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

14 січня в Давосі відбулася зустріч провідних дипломатів з підготовки ґрунту для мирного плану щодо врегулювання війни в Україні.

Зокрема від України виступили міністр оборони Рустем Умєровомбудсмен Дмитро Лубінець.

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