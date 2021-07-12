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Зеленский не планирует говорить о компенсациях за "Северный поток-2", - Никифоров

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:57
Зеленский не планирует говорить о компенсациях за "Северный поток-2", - Никифоров Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию не планирует обсуждать компенсации за запуск газопровода "Северный поток-2". Зеленский продолжит пытаться остановить российский газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Зеленский всегда повторяет, что будет пытаться остановить "Северный поток-2", пока по нему не пойдет газ, и даже после этого. Я думаю, это и есть программа максимум. Позиция Зеленского (по компенсациям - ред.) такая: "Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, это вопрос безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речь не пойдет",- сказал он.

Никифоров отметил, что украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, в отношении оккупированных Россией территорий Украины.

"Если не удастся это сделать (остановить газопровод - ред.), то мы говорим о гарантиях, гарантии безопасности. И вероятнее всего, если речь пойдет о них, то они будут касаться возвращения, тем или иным образом, оккупированных территорий. Я думаю, что на такое мы можем обменять ("Северный поток-2" - ред.)", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, недавно немецкая газета Der Spiegel рассказала, что Берлин разработал несколько вариантов компенсаций Украине за запуск "Северного потока-2".

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Северный поток-2 Владимир Зеленский
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