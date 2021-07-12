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Зеленський не планує говорити про компенсації за "Північний потік-2", - Никифоров

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:57
Зеленський не планує говорити про компенсації за "Північний потік-2", - Никифоров Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини не планує обговорювати компенсації за запуск газопроводу "Північний потік-2". Зеленський продовжить намагатися зупинити російський газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Зеленський завжди повторює, що намагатиметься зупинити "Північний потік-2", аж поки по ньому не піде газ, і навіть після цього. Я думаю, це і є програма максимум. Позиція Зеленського (щодо компенсацій - ред.) така: "Північний потік-2" - це вже давно не економічне питання, це питання безпеки. Саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься", - сказав він.

Никифоров зазначив, що українська сторона може погодитися на гарантії безпеки, зокрема, щодо окупованих Росією територій України.

"Якщо не вдасться це зробити (зупинити газопровід - ред.), то ми говоримо про гарантії, безпекові гарантії. І найімовірніше, якщо йтиметься про них, то вони стосуватимуться повернення, тим чи іншим чином, окупованих територій. Я думаю, що на таке ми можемо обміняти ("Північний потік-2" - ред.)", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, нещодавно німецька газета Der Spiegel розповіла, що Берлін розробив декілька варіантів компенсацій Україні за запуск "Північного потоку-2".

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Північний потік-2 Володимир Зеленський
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