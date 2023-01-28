Зеленський про плани МОК щодо санкцій: Росія подасть як "готовність" світу йти на поступки

За словами голови держави, він звернувся у листі до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитись з рішенням МОК, який хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу Росії.

Він наголосив, що якщо росіяни з'являться на міжнародних змаганнях, то вони почнуть виправдовувати агресію своєї країни та використовуватимуть символи терору.

"І це також питання часу, коли Кремль почне використовувати існуючу безпринципну гнучкість Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згоден йти на поступки агресору. Не можна ігнорувати, що щодня Росія продовжує свій терор", - зазначив президент.