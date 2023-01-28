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Зеленский о планах МОК по санкциям: Россия преподнесет как "готовность" мира идти на уступки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кремль может преподнести планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям так, якобы мир готов идти на уступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он обратился в письме к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться с решением МОК, который хочет открыть спорт для пропагандистского влияния России.

Он подчеркнул, что если россияне появятся на международных соревнованиях, то они начнут оправдывать агрессию своей страны и будут использовать символы террора.

"И это также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную “гибкость” Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору. Нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что МОК призвал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на такой призыв.

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