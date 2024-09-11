Зеленський відреагував на візит Путіна в Монголію, попри ордер на арешт

Зеленський зазначив, що є країни, які не ратифікували Римський статут, але при цьому є глобальними гравцями на світовій арені.

"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи 20" (G20 - ред.). Дуже серйозна подія в Бразилії. Й ми чули сигнали від влади Бразилії, що вони планували запросити Путіна. Але щоб це сталося, їм доведеться обходити закон, право зруйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?", - наголосив президент.

Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати Путіна під час його нещодавнього візиту до країни.

"Це відповідальність усього світу - зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднатися заради справедливості, щоб наближати відповідальність держави-агресора та її політичного і військового керівництва.