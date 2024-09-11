Зеленський відреагував на візит Путіна в Монголію, попри ордер на арешт

Монголія не арештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту в країну, а тепер Бразилія хоче запросити Путіна на саміт G20. Але для цього їй доведеться "зруйнувати право".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час конференції "Об’єднані заради справедливості".
Зеленський зазначив, що є країни, які не ратифікували Римський статут, але при цьому є глобальними гравцями на світовій арені.
"Через кілька місяців відбудеться саміт "Групи 20" (G20 - ред.). Дуже серйозна подія в Бразилії. Й ми чули сигнали від влади Бразилії, що вони планували запросити Путіна. Але щоб це сталося, їм доведеться обходити закон, право зруйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?", - наголосив президент.
Він також прокоментував відмову Монголії заарештувати Путіна під час його нещодавнього візиту до країни.
"Це відповідальність усього світу - зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", - зазначив глава держави.
Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднатися заради справедливості, щоб наближати відповідальність держави-агресора та її політичного і військового керівництва.
Нагадаємо, ще у квітні ЗМІ повідомляли, що уряд президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви намагається організувати візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який пройде в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.
Зокрема, уряд Бразилії відправив до Комісії міжнародного права ООН свою думку з приводу приїзду Путіна в країну. Як повідомляли ЗМІ, наразі цей орган працює над розробкою положень про імунітет для глав держав.
Ідея полягає в тому, що лідери країн не повинні будуть підлягати судового переслідування або не будуть піддані судовими позовами під час їхніх міжнародних візитів.
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