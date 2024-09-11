Зеленский отреагировал на визит Путина в Монголию, несмотря на ордер на арест

Зеленский отметил, что есть страны, которые не ратифицировали Римский статут, но при этом являются глобальными игроками на мировой арене.

"Через несколько месяцев состоится саммит "Группы 20" (G20 - ред.). Очень серьезное событие в Бразилии. И мы слышали сигналы от властей Бразилии, что они планировали пригласить Путина. Но чтобы это произошло, им придется обходить закон, право разрушить и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?", - подчеркнул президент.

Он также прокомментировал отказ Монголии арестовать Путина во время его недавнего визита в страну.

"Это ответственность всего мира - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются. Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, изданный в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию", - отметил глава государства.

Зеленский призвал международное сообщество объединиться ради справедливости, чтобы приближать ответственность государства-агрессора и его политического и военного руководства.