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Зеленський про план перемоги України: жовтень - час рішень

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський підбив підсумки поїздки до США. Зокрема він представив план перемоги та обговорив майбутній "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували" Дякую президенту Байдену (президенту США Джо Байдену, - ред.) за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - наголосив президент.

Водночас Зеленський розповів, що він представив план перемоги, і домовився з Байденом, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками.

"Жовтень - час рішень", - наголосив глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, що український президент здійснив візит до США. Там він провів зустрічі з президентом США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом, щоб представити їм український план перемоги.

Більш детально про візит Зеленського в США - у матеріалі РБК-Україна.

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