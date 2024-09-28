Зеленський про план перемоги України: жовтень - час рішень

"Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували" Дякую президенту Байдену (президенту США Джо Байдену, - ред.) за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16", - наголосив президент.

Водночас Зеленський розповів, що він представив план перемоги, і домовився з Байденом, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками.

"Жовтень - час рішень", - наголосив глава держави.