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Зеленский о плане победы Украины: октябрь - время решений

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский подвел итоги поездки в США. В частности, он представил план победы и обсудил будущий "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали" Спасибо президенту Байдену (президенту США Джо Байдену, - ред.) за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что он представил план победы, и договорился с Байденом, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайна" обсудим наши шаги вместе с союзниками.

"Октябрь - время решений", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Напомним, что украинский президент совершил визит в США. Там он провел встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррисом и бывшим президентом Дональдом Трампом, чтобы представить им украинский план победы.

Более подробно о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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