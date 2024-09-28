Зеленский о плане победы Украины: октябрь - время решений

"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали" Спасибо президенту Байдену (президенту США Джо Байдену, - ред.) за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что он представил план победы, и договорился с Байденом, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайна" обсудим наши шаги вместе с союзниками.

"Октябрь - время решений", - подчеркнул глава государства.