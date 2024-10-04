Зеленський про план перемоги: не скасовує саміт миру, а посилює позицію України

Глава держави розповів, що план перемоги необхідний, щоб примусити Росію до дипломатичного завершення війни. Тому в України має бути сильна позиція.

За його словами, якщо союзники справді хочуть, щоб Україна перемогла, це необхідно підкріпити діями, а не лише розмовами.

"Він (план перемоги - ред.) не скасовує саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика - Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", - пояснив Зеленський.

Президент розповів, що після того, як він представив план перемоги, Україна "може щось почути від партнерів".

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково максимально якісь речі, можливо, без деталізації зброї, ми суспільству скажемо", - уточнив Зеленський.