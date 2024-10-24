Зеленський про план перемоги: коли буде реалізований, побачимо Росію на саміті миру

Коли план перемоги України буде реалізований, Росію можна буде побачити на саміті миру. Тоді також можна буде говорити про реалізацію формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на третьому парламентському саміті Кримської платформи.

"Коли та якщо план перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на саміті миру. Ми побачимо реалізовану формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статут ООН", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що план перемоги України розрахований на те, щоб позбавити Росію альтернатив, на які вона розраховує, крім справедливого миру.

Як пояснив президент, перший пункт плану - це геополітика і запрошення України в НАТО, другий - оборона, третій - стримування РФ. Четвертий пункт українського плану передбачає економічну співпрацю, п'ятий - безпеку.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати вкрадене, але треба примушувати їх зробити це. Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції", - додав глава держави.