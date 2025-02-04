Зеленський: питання ЗАЕС буде порушено на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі

Запорізька атомна електростанція залишається дуже небезпечною, оскільки вона перебуває під контролем росіян. Україна планує порушити питання ЗАЕС на першій зустрічі з Росією в дипломатичному форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Глава держави зазначив, що Україна від самого початку пропонувала, щоб українці працювали на ЗАЕС під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії і щоб на території станції не було російських бойовиків. Але про це не вийшло домовитися з російською стороною.
Також, за словами президента, адміністрація експрезидента США Джо Байдена пропонувала Україні припинити атаки на російські енергетичні об'єкти. Тоді у відповідь Зеленський запропонував, щоб і Росія припинила свої удари по українській енергетиці.
"Я про це спілкувався відкрито з іншими лідерами. І мені американці сказали: так, ми готові (до пропозиції - ред.) не стріляти по енергетиці по обидва боки, але цього не сталося, тому що Росія не зацікавлена", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що зараз ЗАЕС не працює, оскільки там немає справедливого і професійного менеджменту України.
"Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі", - додав президент.
Нагадаємо, російським окупантам вдалося взяти під свій контроль Запорізьку АЕС практично відразу після початку повномасштабного вторгнення.
Відтоді станція через дії окупантів кілька разів перебувала на межі блекауту.
Як пояснювали в Міненерго, забезпечення зовнішнього живлення станції необхідне для її безпечного функціонування.
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