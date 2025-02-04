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Зеленский: вопрос ЗАЭС будет поднят на первой встрече с РФ в дипломатическом формате

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Запорожская атомная электростанция остается очень опасной, поскольку она находится под контролем россиян. Украина планирует поднять вопрос ЗАЭС на первой встрече с Россией в дипломатическом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Глава государства отметил, что Украина с самого начала предлагала, чтобы украинцы работали на ЗАЭС под контролем Международного агентства по атомной энергии и чтобы на территории станции не было российских боевиков. Но об этом не получилось договориться с российской стороной. 

 

Также, по словам президента, администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала Украине прекратить атаки на российские энергетические объекты. Тогда в ответ Зеленский предложил, чтобы и Россия прекратила свои удары по украинской энергетике.  

"Я об этом общался открыто с другими лидерами. И мне американцы сказали: да, мы готовы (к предложению - ред.) не стрелять по энергетике по обе стороны, но этого не произошло, потому что Россия не заинтересована", - рассказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что сейчас ЗАЭС не работает, поскольку там нет справедливого и профессионального менеджмента Украины. 

"Она не работает, она деградирует, и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате", - добавил президент. 

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российским оккупантам удалось взять под свой контроль Запорожскую АЭС практически сразу после начала полномасштабного вторжения.

С тех пор станция из-за действий оккупантов несколько раз находилась на грани блэкаута.

Как объясняли в Минэнерго, обеспечение внешнего питания станции необходимо для ее безопасного функционирования.

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