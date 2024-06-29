UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський після удару РФ по Дніпру анонсував нові рішення для захисту людей

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україн вже йде підготовка щодо нових рішень для захисту громадян від російського вторгнення та обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього зверення.

Зокрема президент згадав про вчорашній удар росіян по багатоповерховому будинку у місті Дніпро. За його словами, наразі робиться все необхідне, для того, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

"Обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України", - сказав він.

Зеленський також анонсував нові рішення щодо захисту України від російського терору.

"Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей. Я дякую всім, хто з Україною", - підкреслив він.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 28 червня, Росія завдала удару по місто Дніпро, там влучили у житлову багатоповерхівку. На місці події триває рятувальна операція триває.

ЗА даними рятувальників, в одному із під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверх.

Станом на 13:00 суботи, 29 червня, відомо про 13 постраждалих, серед них вагітна та дитина, і одну жертву внаслідок обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні