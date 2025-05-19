Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував Путіну зустрітись особисто

Президент Володимир Зеленський провів нараду з іншими чиновниками щодо того, як пройшли перемовини між Україною та Росією. Він також дав нові доручення щодо перемовин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
Під час наради міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському про роботу української делегації та переговорний процес у Туреччині.
"Зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни", - зазначив Зеленський.
На його думку, найбільшим результатом цих перемовин стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Наразі українська сторона опрацьовує деталі обміну.
Умєров, як глава делегації в Туреччині, доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами.
"Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії", - написав Зеленський.
За його словами, таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. А позиція України узгоджена з партнерами - перемир'я 30 днів.
"Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - вважає президент.
Під час наради міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.
Зокрема, Єрмак представив позиції ключових країн.
"Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 травня у Стамбулі пройшли перемовини щодо припинення війни між Україною та Росією. За підсумками зустрічі, російська сторона висунула низку жорстких вимог,зокрема щодо територіальних поступок.
Детальніше про всі тонкощі україно-російських переговорів у Стамбулі, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.
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