Зеленський після перемовин у Туреччині знову запропонував Путіну зустрітись особисто

Під час наради міністр оборони України Рустем Умєров доповів Зеленському про роботу української делегації та переговорний процес у Туреччині.

"Зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни", - зазначив Зеленський.

На його думку, найбільшим результатом цих перемовин стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Наразі українська сторона опрацьовує деталі обміну.

Що відомо про перемовини

Умєров, як глава делегації в Туреччині, доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами.

"Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії", - написав Зеленський.

За його словами, таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. А позиція України узгоджена з партнерами - перемир'я 30 днів.

"Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - вважає президент.

Підтримка партнерів

Під час наради міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.

Зокрема, Єрмак представив позиції ключових країн.

"Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", - підкреслив Зеленський.