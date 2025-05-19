Зеленский после переговоров в Турции снова предложил Путину встретиться лично

Во время совещания министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о работе украинской делегации и переговорном процессе в Турции.

"Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны", - отметил Зеленский.

По его мнению, самым большим результатом этих переговоров стала договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". Сейчас украинская сторона прорабатывает детали обмена.

Что известно о переговорах

Умеров, как глава делегации в Турции, доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами.

"Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии", - написал Зеленский.

По его словам, такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. А позиция Украины согласована с партнерами - перемирие 30 дней.

"Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", - считает президент.

Поддержка партнеров

Во время совещания министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Андрей Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами - представителями Франции, Британии, Германии, Италии, Польши и Турции.

В частности, Ермак представил позиции ключевых стран.

"Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - подчеркнул Зеленский.