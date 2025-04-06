Зеленський після нічного терору РФ: готові самі виробляти ППО, але є умови

Зеленський розповів, що провів нараду з військовими щодо нічого обстрілу росіянами по території України.

"Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони - це об’єктивна реальність, - і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", - сказав президент.

За його словами, партнерам у Європі та США необхідно значно активніше виробляти системи ППО та ракети до них.

"Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії - це те, що допоможе не тільки нам, а й усім - усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни", - вважає президент.

Він нагадав, що такі розмови вже були з партнерами, і навіть було досягнуто розуміння, що це можливо.

"Кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті «Рамштайну» зустріч готується", - підкреслив він.

ППО для України

Варто нагадати, що основна проблема, з якою зіштовхнулись українські військові - це нестача систем ППО та боєприпасів до них. Раніше Зеленський заявляв, що Україна просила США дати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Американці не відмовилися, але нічого й не дали.

Масована атака 6 квітня

Сьогодні вночі Російська Федерація знову завдала масштабного обстрілу по території України. Росіяни застосували ударні дрони типу "Шахед", ракети "Калібр", балістичні та крилаті ракети.

Під ворожою атакою опинились Київ та область, Суми, Миколаїв та Харківська та Кіровоградська області.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів. ППО знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів".