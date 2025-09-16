Зеленський після доповіді розвідки: жодних дружніх планів у РФ для інших країн немає
Система в Росії перебудовується під воєнні умови. Жодних дружніх намірів у Москви щодо інших країн немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, сьогодні йому доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Насамперед він розповів про ситуацію з паливним сектором Росії після українських "далекобійних санкцій".
Зеленський подякував операторам українських дронів за точну роботу, а також виробникам безпілотників і ракет. За його словами, українська промисловість набирає обертів.
Також була доповідь і про наміри російського керівництва, зокрема щодо інших країн.
"Жодних дружніх намірів у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливість війни в будь-який момент і проти будь-якого противника. Це можна перебити тільки санкціями - сильними санкціями світу і нашою далекобійністю", - звернув увагу голова держави.
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, Росія минулого тижня вдарила своїми дронами по Польщі. Польські чиновники зазначили, що це була навмисна атака.
Як з'ясувалося, загалом РФ запустила по Польщі близько 19 дронів. Частину з них збила система протиповітряної оборони.
Прем'єр Польщі Дональд Туск пригрозив "адекватною реакцією" на подібні атаки в майбутньому.