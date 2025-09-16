Зеленський після доповіді розвідки: жодних дружніх планів у РФ для інших країн немає

Система в Росії перебудовується під воєнні умови. Жодних дружніх намірів у Москви щодо інших країн немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні йому доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Насамперед він розповів про ситуацію з паливним сектором Росії після українських "далекобійних санкцій".



Зеленський подякував операторам українських дронів за точну роботу, а також виробникам безпілотників і ракет. За його словами, українська промисловість набирає обертів.

Також була доповідь і про наміри російського керівництва, зокрема щодо інших країн.

"Жодних дружніх намірів у Росії немає, це м'яко кажучи. Система там перебудовується під можливість війни в будь-який момент і проти будь-якого противника. Це можна перебити тільки санкціями - сильними санкціями світу і нашою далекобійністю", - звернув увагу голова держави.