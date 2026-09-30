Зеленський підвищив командира 11 корпусу, який боронить Слов'янськ і Краматорськ

Командир 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України Еміль Ішкулов отримав нове військове звання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського № 984/2026
Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 11-го армійського корпусу Емілю Ішкулову.
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Ішкулову Емілю Шамільовичу - командиру 11 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться у документі.
Військовий є кадровим офіцером Десантно-штурмових військ, який пройшов основні командні ланки українського десанту.
З 2014 року Ішкулов виконував бойові завдання на посаді командира розвідувального взводу, а згодом очолював парашутно-десантний батальйон.
Еміль Ішкулов також обіймав посаду командира 80-ї ОДШБр у 2022-2024 роках та заступника командира 7-го корпусу ДШВ.
11 АК ЗСУ утримує оборону на Краматорському та Слов'янському напрямках Донеччини.
Також бригадний генерал є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.
Крім того, 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.