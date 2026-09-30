Зеленський підвищив командира 11 корпусу, який боронить Слов'янськ і Краматорськ

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

Крім того, 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.