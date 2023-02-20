Зеленський підтвердив візит Байдена до Києва

Президент України Володимир Зеленський підтвердив візит американського лідера Джо Байдена до Києва 20 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
Зеленський зазначив, що візит Байдена важливий для України та українців.
Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео, як Джо Байден та Володимир Зеленський вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.
Детальніше про візит американського президента до України - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.