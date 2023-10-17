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Зеленський підтвердив використання ракет ATACMS українськими військовими

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вже використовують американські далекобійні ракети ATACMS проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки.

"Наші домовленості з президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) виконуються. Виконуються дуже влучно - ATACMS себе показали", - додав Зеленський.

Удар по аеродромах в окупації

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.

При цьому пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що для атаки українські військові використовували ракети ATACMS з радіусом дії приблизно 160 кілометрів (звичайна дальність - 300 кілометрів). Їх, за інформацією журналістів, передали ЗСУ у невеликій кількості.

При цьому офіційні особи США поки що не підтверджували передачу Україні ракет ATACMS.

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