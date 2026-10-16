Зеленський підтвердив великий дефіцит Patriot: більшість ракет передають на Близький Схід

Ракети йдуть на Близький Схід

"Зараз є великий дефіцит. Більшість ракет PAC-2 і PAC-3 уже тривалий час передається на Близький Схід. Це не є якимось секретом", - сказав Зеленський.

"Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3. Але тим не менш ми вдячні за ту кількість ракет, яку можемо отримати через PURL", - додав він.

Зеленський подякував НАТО, європейцям, які це фінансують, адміністрації Білого дому та Сполученим Штатам Америки.

Хто платить і звідки беруть ракети

Частина ракет надходить зі США через програму PURL.

"Ми отримуємо PAC-2 і PAC-3 від Сполучених Штатів Америки через програму PURL. За це платить Європа, тобто це не безкоштовні ракети й не подарунки", - пояснив президент.

"Ми працюємо з Європою та іншими країнами світу й збираємо по 3, 5, 10 ракет. Скільки зможемо узгодити, скільки відповідних ракет зможемо забрати, стільки й доставляємо в Україну, щоб захищати людей", - розповів глава держави.

"Сьогодні ми захищаємо інфраструктуру, передусім енергетику. Ви прекрасно знаєте всі ці виклики", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, про те, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, повідомило джерело CNN.

Через це майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені.