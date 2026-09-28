Зеленський підтвердив удар РФ по клініці "Добробут" у Києві і показав наслідки

Глава держави зазначив, що екстрені служби досі працюють на місці удару по будівлі Національної академії наук. Президент додав, що станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей.

"Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що жертв внаслідок російських обстрілів можна було б уникнути, якби тиск на Росію став тотальним.

Фото: наслідки удару по "Добробуту" (ДСНС)

"Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на потребі відповіді "глобальною рішучістю і силою" на російські атаки.