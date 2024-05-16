Зеленський підтвердив скасування закордонних візитів: у чому причина
Всі закордонні візити президента Володимира Зеленського було відкладено через поточні оборонні операції на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Президент провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру і та поінформував його щодо ситуації на фронті та "спроб Росії розширити війну".
"Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", - йдеться у повідомленні.
Лідери країн докладно обговорили Саміт миру.
Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністрові Португалії за підтвердження участі у саміті та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки цього заходу.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про скасування запланованого на цей тиждень візиту президента до Португалії та Іспанії.
В Іспанії мало відбутися підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.
Формулу миру міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив 13 травня також з португальським колегою Пауло Ранжелом.
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