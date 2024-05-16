Зеленский подтвердил отмену зарубежных визитов: в чем причина
Все зарубежные визиты президента Владимира Зеленского были отложены из-за текущих оборонных операций на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и "попытках России расширить войну".
"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – говорится в сообщении.
Лидеры стран подробно обсудили Саммит мира.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Португалии за подтверждение участия в саммите и заверение, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки этого мероприятия.
Ранее в СМИ появилась информация об отмене запланированного на эту неделю визита президента в Португалию и Испанию.
В Испании должно было состояться подписание двустороннего соглашения по безопасности.
Формулу мира министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил 13 мая также с португальским коллегой Пауло Ранжелом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.