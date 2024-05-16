Зеленский подтвердил отмену зарубежных визитов: в чем причина

Все зарубежные визиты президента Владимира Зеленского были отложены из-за текущих оборонных операций на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram .

Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и "попытках России расширить войну".

"Все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты", – говорится в сообщении.

Лидеры стран подробно обсудили Саммит мира.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Португалии за подтверждение участия в саммите и заверение, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки этого мероприятия.