Кулеба обговорив із новим главою МЗС Португалії реалізацію Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив під час телефонної розмови із португальським колегою Пауло Ранжелом, нещодавно призначеним на цю посаду, імплементацію Формули миру, ініційовану президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) українського чиновника.

Під час розмови глава МЗС України привітав Ранжела із призначенням на посаду.

Також сторони "обговорили наш двосторонній порядок денний" та реалізацію української Формули миру.

Так, під час бесіди порушувалося питання євроінтеграції України.

"Я ціную готовність міністра Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС", - написав Кулеба.

Допомога Україні від Португалії

Нагадаємо, після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Португалія надає Києву підтримку, зокрема оборонну допомогу та також - політичну. Так, у березні торік Україна отримала від Португалії три танки Leopard 2A6. Також Лісабон вирішив надати українській стороні кілька аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Нещодавно в Офісі президента України розповіли, що Київ провів із Португалією черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Так, на початку квітня український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Тоді сторони, зокрема, обговорили підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.