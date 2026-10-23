Зеленський підтвердив, що обмеження Starlink досі діють: Трамп відреагував

Обмеження швидкості супутникового зв'язку Starlink досі діють в Україні. США вкотре пообіцяли "розібратися з питанням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення президента України Володимира Зеленського у Hudson Institute у Вашингтоні та заяву президента США Дональда Трампа у Rapid Response 47 в Х.
Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу Starlink на кількох напрямках. Це було зроблено як у цивільному секторі, так і ближче до фронту.
За його словами, максимальне обмеження швидкості залишається на рівні 161 км/год.
"Ми розуміємо, як це повернути назад, щоб зробити без обмежень, суто технічно. Сподіваємося, що SpaceX та американська адміністрація це зроблять", - каже він.
Пізніше журналісти запитали Трампа, що він думає з приводу заяви Зеленського щодо зниженої швидкості Starlink.
"Я про це не чув, але розберуся", - каже Трамп.
Також він повідомив, що ще не розмовляв з Ілоном Маском.
"Можливо, доведеться, але поки що ні. Я чув, що проблему вирішили, але якщо ні - я з ним поговорю", - запевнив очільник США.
Трамп не вважає, що Маск має величезний вплив на хід війни між Росією та Україною, маючи на увазі роботу Starlink.
"Ну, не думаю. По-перше, він дуже хороша людина. Він не зробить нічого поганого. Він надзвичайно розумний - інакше Starlink просто не існувало б, чи не так? Він справедлива людина", - каже він.
Трамп зазначив, що це досить незвична ситуація - коли доводиться мати справу з приватними компаніями.
"Але він точно не зробить нічого неправильного", - уточнив президент США.
Раніше РБК-Україна писало, що маніпуляції з супутниковою системою Starlink в Україні створюють ризики та підкреслюють небезпеку залежності від технологій США. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.
Крім того, в Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву Трампа про їх зняття, каже радник Зеленського Дмитро Литвин.
Також від Трампа 22 жовтня стало відомо, що власник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.