Зеленский подтвердил, что ограничения Starlink до сих пор действуют: Трамп отреагировал

Ограничения Starlink до сих пор действуют

Зеленский заявил, что Украина проверила работу Starlink по нескольким направлениям. Это было сделано как в гражданском секторе, так и поближе к фронту.

По его словам, максимальное ограничение скорости остается на уровне 161 км/ч.

"Мы понимаем, как это повернуть назад, чтобы сделать без ограничений, чисто технически. Надеемся, что SpaceX и американская администрация это сделают", - говорит он.

Реакция Трампа

Позже журналисты спросили Трампа, что он думает по поводу заявления Зеленского о сниженной скорости Starlink.

"Я об этом не слышал, но разберусь", – говорит Трамп.

Также он сообщил, что еще не разговаривал с Илоном Маском.

"Возможно, придется, но пока нет. Я слышал, что проблему решили, но если нет - я с ним поговорю", - заверил глава США.

Трамп не считает, что Маск оказывает огромное влияние на ход войны между Россией и Украиной, имея в виду работу Starlink.

"Ну, не думаю. Во-первых, он очень хороший человек. Он не сделает ничего плохого. Он чрезвычайно умен - иначе Starlink просто не существовало бы, не правда ли? Он справедливый человек", - говорит он.

Трамп отметил, что это достаточно необычная ситуация - когда приходится иметь дело с частными компаниями.

"Но он точно не сделает ничего неправильного", - уточнил президент США.