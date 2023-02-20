Зеленський про підтримку США: працюємо над озброєнням, якого не було раніше у пакетах допомоги

"Сьогодні я побачив таку рішучість президента Джо Байдена та США. І я хочу подякувати пану президенту за цей його візит і за переговори - справді корисні, - що фактично продовжили нашу розмову, яку ми розпочали у Вашингтоні під час мого візиту в грудні", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз триває робота над постачанням далекобійної зброї.

"Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. І я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден відвідав Київ із неанонсованим візитом. Усі подробиці історичного візиту американського лідера до Києва читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше радник президента Польщі Анджея Дуди Марчін Пшидач заявив, що візит президента США Джо Байдена до Києва є чітким сигналом американської прихильності до підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.