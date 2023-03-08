Зеленський підтримав протести в Грузії та подякував за повагу до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який прозвучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", - наголосив Зеленський.

Він додав, що і Грузія, і Молдова, і Україна хочуть стати частиною Євросоюзу, і це обов'язково станеться. Оскільки на євроінтеграцію заслуговують всі вільні народи Європи.