Зеленський підтримав протести в Грузії та подякував за повагу до України
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який прозвучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", - наголосив Зеленський.
Він додав, що і Грузія, і Молдова, і Україна хочуть стати частиною Євросоюзу, і це обов'язково станеться. Оскільки на євроінтеграцію заслуговують всі вільні народи Європи.
Нагадаємо, вчора, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав скандальний законопроект про "іноагентів". Ініціативою пропонується назвати "агентами іноземного впливу" усі ЗМІ та громадські організації, які фінансують з-за кордону.
Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення влади.
Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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