ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський підтримав протести в Грузії та подякував за повагу до України

Новость на русском →
Київ, Середа 08 березня 2023 21:58
Зеленський підтримав протести в Грузії та подякував за повагу до України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який прозвучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", - наголосив Зеленський.

Він додав, що і Грузія, і Молдова, і Україна хочуть стати частиною Євросоюзу, і це обов'язково станеться. Оскільки на євроінтеграцію заслуговують всі вільні народи Європи.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав скандальний законопроект про "іноагентів". Ініціативою пропонується назвати "агентами іноземного впливу" усі ЗМІ та громадські організації, які фінансують з-за кордону.

Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення влади.

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Грузія Тбилиси
NEWS
Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет
Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь