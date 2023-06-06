Зеленський про підрив Каховської ГЕС: росіяни усвідомили, що їм доведеться втікати з Криму

Зеленський наголосив, що той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що "російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти".

"Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне", - наголосив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію. Зранку в області ведеться евакуація мирних мешканців. Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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