Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ намагається затягнути деокупацію, але вона програє
Російські окупанти за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хочуть затягнути контрнаступ України. Але ворог все одно програє.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямі, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", - зазначив глава держави.
Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі росіянами. Цією інформацією також поділились з партнерами.
Зеленський додав, що Україна поки що не може надати докази провини Росії у підриві Каховської ГЕС. Їх можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція.
"Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон", - підкреслив президент.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, вчора, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі частину населених пунктів Херсонської області затопило.
Пропаганда Кремля почала звинувачувати в інциденті Україну, стверджуючи, що причиною руйнування Каховської ГЕС є ракетний удар.
Таку версію, за інформацією The New York Times, вже відкинули експерти. Вони розповідають, що подібні руйнування станції міг спричинити лише підрив зсередини.
Більш детально про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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