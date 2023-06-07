Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ намагається затягнути деокупацію, але вона програє

Російські окупанти за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хочуть затягнути контрнаступ України. Але ворог все одно програє.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямі, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі росіянами. Цією інформацією також поділились з партнерами.

Зеленський додав, що Україна поки що не може надати докази провини Росії у підриві Каховської ГЕС. Їх можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція.

"Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон", - підкреслив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі частину населених пунктів Херсонської області затопило.

Пропаганда Кремля почала звинувачувати в інциденті Україну, стверджуючи, що причиною руйнування Каховської ГЕС є ракетний удар.

Таку версію, за інформацією The New York Times, вже відкинули експерти. Вони розповідають, що подібні руйнування станції міг спричинити лише підрив зсередини.

Більш детально про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.