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Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: РФ пытается затянуть деоккупацию, но она проиграет

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Среда 07 июня 2023 20:01
Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: РФ пытается затянуть деоккупацию, но она проиграет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при помощи подрыва Каховской гидроэлектростанции хотят затянуть контрнаступление Украины. Но враг все равно проиграет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территории. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", - отметил глава государства.

Он напомнил, что еще год назад украинские чиновники предупреждали о минировании Каховской дамбы россиянами. Этой информацией также поделились с партнерами.

Зеленский добавил, что Украина пока не может предоставить доказательства вины России в подрыве Каховской ГЭС. Их можно будет получить только, когда наша страна начнет контролировать территорию, где находилась станция.

"Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион", - подчеркнул президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера, 6 июня, ночью российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения дамбы часть населенных пунктов Херсонской области затопило.

Пропаганда Кремля начала обвинять в инциденте Украину, утверждая, что причиной разрушения Каховской ГЭС якобы является ракетный удар.

Такую версию, по информации The New York Times уже отбросили эксперты. Они рассказывают, что к подобным разрушениям станции мог привести только подрыв изнутри.

Более детально о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.

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