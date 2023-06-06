Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе
Россияне подрывом дамбы Каховской ГЭС привели к крупнейшей рукотворной экологической катастрофе в Европе за десятки лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам саммита "Бухарестской девятки".
"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", - сообщил он.
Как отметил президент, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. "Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет", - добавил он.
Последствия взрыва
Зеленский сообщил, что с ночи продолжается затопление районов юга нашей страны. По меньшей мере, 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч - до сих пор там.
"80 городов и сел под водой. И уже началась эвакуация. И это только первоначальные последствия. К сожалению, трагедия значительно шире", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Каховское водохранилище являлось источником питьевой воды для миллионов людей. Теперь вместо водопровода - только подвоз воды. "Представьте: для городов, в которых живут десятки и сотни тысяч людей", - отметил он.
Каховское водохранилище являлось источником воды и для фермерства, для аграрного производства. "Колоссальные площади теперь без орошения. И сейчас даже трудно определить, какими будут последствия для окружающей среды", - добавил он.
Наказание агрессора
Президент заявил, что Украина призвала собрать Совбез ООН "и дойдем до всех, кто способен привлечь Россию к законной и справедливой ответственности за этот террор".
По словам Зеленского, подпитывает российский реваншизм "вера хозяев России в то, что Европа вроде бы проявит слабость".
"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", - заявил Зеленский.
Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов, преимущественно на оккупированной территории.
Подробнее о Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина "Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение".