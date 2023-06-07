Зеленський про підрив Каховської ГЕС: кожна загибла людина - вирок міжнародним організаціям

Кожна людина, що загинула внаслідок російського підриву Каховської ГЕС - це вирок всім міжнародним організаціям.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Кожна загибла людина там (в регіонах Херсонської області, що були затоплені внаслідок російського підриву Каховської ГЕС - ред. ) - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи - значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду - є", - заявив президент.

Він наголосив, що саме зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. За його словами, неможливо встановити достеменно - скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонської області можуть загинути без порятунку. Адже вони там залишаються без питної води, без їжі та без медичної допомоги.

"Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань - висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз треба сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, потрібно не допустити подальшу руйнівну активність окупантів.

"Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли - рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації - такі, як Міжнародний Червоний Хрест, - негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонської області", - підкреслив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора вночі російські військові умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію.Від вчорашнього ранку в області ведеться евакуація мирних мешканців. Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося понад 16 тисяч людей.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.