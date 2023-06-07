Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: каждый погибший человек - приговор международным организациям

Каждый человек, погибший в результате российского подрыва Каховской ГЭС - это приговор всем международным организациям.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Каждый погибший человек там (в регионах Херсонской области, которые были затоплены в результате российского подрыва Каховской ГЭС - ред.) - это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы - значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства - есть", - заявил президент.

Он отметил, что именно сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. По его словам, невозможно установить точно - сколько людей на временно оккупированной территории Херсонской области могут погибнуть без спасения. Ведь они там остаются без питьевой воды, без еды и без медицинской помощи.

"Многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственных объединений - выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида. Я благодарю за эту принципиальность!", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас надо сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, нужно не допустить дальнейшую разрушительную активность оккупантов.

"Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы - спасают людей. Но нужны масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации - такие, как Международный Красный Крест, - немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонской области", - подчеркнул президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские военные умышленно взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Со вчерашнего утра в области ведется эвакуация мирных жителей. Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось более 16 тысяч человек.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.

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