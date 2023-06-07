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Зеленський про підрив ГЕС: сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води

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Херсон, Середа 07 червня 2023 11:15
Зеленський про підрив ГЕС: сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua.jpg)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти після підриву Каховської ГЕС залишили без нормального доступу до питної води жителів півдня України. Під загрозою сотні тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відповідні служби залучені, аби допомогти жителям постраждалих регіонів. Проте росіяни на окупованій частині півдня навіть не намагаються допомогти людям.

"Це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, і що насправді Росія несе Європі та світу", - заявив глава держави.

Фото: окупанти залишили сотні тисяч людей без доступу до питної води (t.me/V_Zelenskiy_official)

Що сталося на Каховській ГЕС

Минулої ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

За декілька годин низка населених пунктів опинилися під водою, постраждав, зокрема, і Херсон. У деяких містах і селах виникли проблеми з водопостачанням. Наприклад, у Кривому Розі ввели обмеження на споживання води, оскільки частина міста брала воду з Каховського водосховища.

Крім того, жителям підтоплених районів заборонили ловити, продавати та їсти рибу через загрозу захворювання на ботулізм.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Херсонська область Каховська ГЕС
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